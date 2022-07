Zerstörungen in Odessa (Archivbild). Zur aktuellen Meldung liegt noch kein Bildmaterial vor. (AFP / Oleksandr GIMANOV )

Die Rettungsdienste meldeten zunächst den Einschlag einer Rakete in einem Wohnblock rund 80 Kilometer von Odessa entfernt. Dabei kamen den Angaben zufolge 14 Menschen ums Leben, rund 30 weitere erlitten Verletzungen. Von Seiten der Regionalverwaltung von Odessa hieß es, die Rakete sei von einem Flugzeug im Luftraum über dem Schwarzen Meer abgefeuert worden. Bei einem weiteren Raketenangriff auf andere Gebäude in der Nähe gab es den Berichten zufolge mindestens drei Tote. Erst am Montag waren bei einem russischen Raketenangriff auf ein Einkaufzentrum in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk mindestens 18 Menschen getötet worden.

Aus dem Osten des Landes meldete der ukrainische Generalstab weitere heftige Kämpfe vor allem um Lyssytschansk, das als letzte größere Stadt im Gebiet Luhansk noch unter ukrainischer Kontrolle ist. In der benachbarten Region Donezk haben ukrainische Truppen demnach russische Vorstöße zurückschlagen können. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben aus den Kampfgebieten nicht.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.