Tarifkonflikt

Die Gewerkschaft GEW fordert 10,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten im öffentlichen Deinst. (Fabian Sommer/dpa)

Diese Zahl nannte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die zu dem erneuten Streiktag aufgerufen hatte. Betroffen waren demnach Einrichtungen unter anderem in Berlin, Hamburg, Leipzig und Karslruhe. Neben Lehrkräften traten auch Beschäftigte in Kitas, an Hochschulen sowie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in den Ausstand. Sie wollten mit dem Streik Druck auf die Arbeitgeber in den derzeitigen Tarifverhandlungen machen. Die GEW und die Gewerkschaft Verdi fordern mehr Geld und einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte. Schon gestern und in den vergangenen Wochen hatte es Warnstreiks im Bildungsbereich gegeben. Auch für die kommenden Tage sind Aktionen geplant.

