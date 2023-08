Die südamerikanische Metropole Sao Paulo in Brasilien (picture alliance / dpa / Ralf Hirschberger)

Betroffen waren nach Angaben des nationalen Stromnetzbetreibers mindestens 18 der 26 Bundesstaaten. In den Millionenstädten Sao Paulo und Salvador fielen während des Berufsverkehrs am Morgen für mehrere Minuten die Ampeln aus. Der Betrieb der Metro wurde eingestellt, teilweise mussten Züge evakuiert werden. In vielen Regionen ist der Strom nach Angaben des Energieministeriums inzwischen wiederhergestellt.

Die Ursache für den Stromausfall war zunächst unklar. In Brasilien wird mehr als 80 Prozent des Stroms über erneuerbare Energien erzeugt. Der mit Abstand wichtigste Energieträger ist die Wasserkraft. Nach Behördenangaben lagen keine Berichte über ein Unwetter oder eine ungewöhnliche Trockenheit vor.

