Der Italiener Andrea Kimi Antonelli geht in der nächsten Saison für Mercedes in der Formel 1 an den Start.

Der erst 18 Jahre alte Fahrer aus Bologna wird damit - wie erwartet - der Nachfolger von Lewis Hamilton bei den Silberpfeilen. Der Rekordweltmeister wechselt nach dieser Saison zu Ferrari.

Es war schon lange ein offenes Geheimnis, dass die Wahl von Mercedes auf Antonelli fallen würde. Die Bekanntgabe erfolgte nun in Monza. Antonelli, der am Freitag bei seinem Trainingsdebüt in einem aktuellen Mercedes nach wenigen Minuten im Reifenstapeln gelandet war, wird an der Seite des Briten George Russell fahren.

Antonelli war erst am Sonntag 18 Jahre alt geworden - seit einigen Jahren eine der Voraussetzungen für die Starterlaubnis in der Formel 1. Allerdings erlaubt eine im Juni ergänzte Regel jetzt wieder Ausnahmen. Antonelli gilt als Ausnahmetalent. Er stammt aus der Nachwuchsförderung von Mercedes und fährt derzeit für das italienische Prema-Team. 2022 hatte er die deutsche Formel-4-Meisterschaft gewonnen. Die Formel 3 hatte er übersprungen und fährt in diesem Jahr in der Formel 2.

