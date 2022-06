Massenmord von Buffalo

Vor dem Supermarkt in Buffalo in den USA, in dem zehn Menschen wurden, haben Passanten Kerzen aufgestellt (Joshua Bessex / AP / dpa)

In der Anklageschrift wirft ihm die Staatsanwaltschaft des Bundesstates New York Terrorismus sowie zehnfachen Mord vor und bei seiner Tat aus Hass gehandelt zu haben. Der Mann hatte Mitte März in und vor einem Supermarkt mit einem Sturmgewehr zehn Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Fast alle Opfer waren Afroamerikaner. Der 18-Jährige soll seine Tat über Monate hinweg geplant und den Supermarkt bewusst als Anschlagsziel ausgewählt haben, weil sich das Geschäft in einem Stadtteil mit mehrheitlich schwarzen Einwohnern befindet.

