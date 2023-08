Im Waldbrandgebiet im Nordosten Griechenlands sind nach Angaben der Behörden 18 Todesopfer gefunden worden (Foto vom 21.8. aus der Region). (Achilleas Chiras / AP / dpa / Achilleas Chiras)

Da niemand vermisst werde, gehe man davon aus, dass es sich um Migranten handele, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die verbrannten Leichen wurden demnach in einer Hütte am Rande des Waldes im Nationalpark Dadia nahe der Grenze zur Türkei entdeckt. Hier verläuft eine Route, die Migranten häufig für den Übertritt in die Europäische Union nutzen. Waldbrände gibt es derzeit in unterschiedlichen Teilen Griechenlands. Zuvor hatte es mindestens zwei Todesopfer gegeben. Mehrere Dörfer wurden evakuiert. Auch im Westen der Türkei wurden wegen eines Waldbrandes die Bewohner mehrerer Dörfer in Sicherheit gebracht. Wie der Sender TRT berichtete, brach das Feuer aus bisher ungeklärten Gründen in der Provinz Canakkale aus. Trotz der Löschversuche hätten sich die Flammen durch starke Winde ausgebreitet. Der Schiffsverkehr in der an die Provinz angrenzenden Meerenge Dardanellen habe vorrübergehend eingestellt werden müssen.

