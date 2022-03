Von einem Angriff brennende und zerstörte Wohnhäuser in Mariupol in der Ukraine. (dpa/Maxar Technologies)

Der Präsident der Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, Rocca, sagte in Genf, das sei ein Drittel der Bevölkerung. Besonders in Mariupol und anderen von den russischen Streitkräften belagerten Städten spitze sich die Lage zu. Die Menschen dort lebten unter unerträglichen Bedingungen. Rocca verlangte die Errichtung stabiler humanitärer Korridore, um Hilfsgüter in die Stadt und Menschen in Sicherheit zu bringen.

Nach UNO-Angaben befinden sich bereits mehr als zehn Millionen Menschen innerhalb und außerhalb der Ukraine auf der Flucht.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.