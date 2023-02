Sachsen-Anhalt

Elf Polizeianwärter sollen Inhalte in eine Gruppe gestellt haben, die nationalsozialistisch, antisemitisch, rassistisch oder gewaltverherrlichend waren. (picture alliance / dpa / Lino Mirgeler)

Elf von ihnen sollen über Jahre hinweg aktiv Nachrichten in den Chat gestellt haben, deren Inhalt nationalsozialistisch, antisemitisch, rassistisch oder gewaltverherrlichend gewesen sei. Das teilte die Innenministerin Sachsen-Anhalts, Zieschang, mit. Die Inhalte des Chats der damaligen Polizeischüler habe sie erschüttert, sagte sie in Magdeburg. Die Gruppe habe von 2017 bis 2021 existiert. Im Zug von Ermittlungen gegen einen ehemaligen Anwärter in einer anderen Sache sei der Chat bekannt geworden, sagte die Ministerin.

Gegen vier der 18 Polizeibediensteten wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.