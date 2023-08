Die südamerikanische Metropole Sao Paulo in Brasilien (picture alliance / dpa / Ralf Hirschberger)

Wie das Energieministerium mitteilte, waren am Nachmittag nur noch kleinere Reparaturarbeiten nötig. Zuvor waren weite Teile von mindestens 19 der 26 Bundesstaaten für rund sechs Stunden vom Stromnetz abgeschnitten. In den Millionenstädten Sao Paulo und Salvador fielen während des Berufsverkehrs am Morgen zeitweise die Ampeln aus. Der Betrieb der Metro wurde eingestellt, teilweise mussten Züge evakuiert werden.

In Brasilien sind weite Teile des Landes an ein einziges Stromnetz angebunden. Laut der Zeitung "O Globo" hatte offenbar eine Störung in einem Umspannwerk weitere Ausfälle zur Folge.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.