Die Präsidentin der EU-Kommission, von der Leyen, ist wegen eines Kurzflugs in die Kritik geraten.

Der Generalsekretär des Europäischen Steuerzahlerbundes, Jäger, sagte der "Bild"-Zeitung, bei dem nur 19-minütigen Flug in einem Privatjet handele es sich um eine ökologische Sünde. Dieser habe viel Steuergeld, viel Zeit für die Wege von und zu den Flughäfen und vor allem viel Glaubwürdigkeit gekostet. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Schimke erklärte, wenn man Wandel wolle, dann müsse man ihn auch vorleben. Ansonsten werde man unglaubwürdig. Ein Sprecher der Kommission teilte dem Blatt zufolge mit, von der Leyen habe sieben Länder in zwei Tagen bereist. Man habe Alternativen geprüft, logistisch jedoch keine andere Möglichkeit gesehen. Hinzu komme, dass es wegen der Pandemie Bedenken gegeben habe, Linienflüge oder Züge nutzen.



Weiter hieß es, noch am selben Abend sei von der Leyen mit dem Privatflugzeug in die lettische Hauptstadt Riga geflogen.

