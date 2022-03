Mehrere Regierungskritiker in Kambodscha sind zu langen Haftstrafen verurteilt worden. (picture-alliance / Fredrik von Erichsen)

Ein Gericht in der Hauptstadt Phnom Penh befand sie der Aufwiegelung und Verschwörung für schuldig, wie Menschenrechtsorganisationen mitteilten. Unter den Verurteilten sind auch Anführer der aufgelösten Oppositionspartei CNRP, wie der im französischen Exil lebende Parteichef Sam Rainsy. Er warf der Regierung in Kambodscha auf Twitter vor, mit Hilfe der Justiz die Opposition in dem Land zu unterdrücken.

Im kommenden Jahr finden in Kambodscha Wahlen statt, bei denen Ministerpräsident Hun Sen sich im Amt bestätigen lassen will. Er regiert Kambodscha zunehmend autoritär seit über 30 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.