Bundespräsident Steinmeier hat die gewaltsamen Ausschreitungen am Wochenende in Stuttgart verurteilt und sich demonstrativ hinter die Polizei gestellt.

Gewalt, Vandalismus und Brutalität müssten mit aller Härte des Rechtsstaats verfolgt und bestraft werden, sagte Steinmeier in Berlin. Wer Polizistinnen und Polizisten angreife, sie verächtlich mache oder den Eindruck erwecke, sie gehörten "entsorgt", dem müsse sich die Gesellschaft entschieden entgegenstellen. Die Beamten verdienten Respekt und Unterstützung, wenn sie brutal attackiert würden, betonte der Bundespräsident.

Harte Konsequenzen angekündigt

Regierungssprecher Seibert sagte ebenfalls in Berlin, solche Angriffe seien durch nichts zu rechtfertigen. Wer so etwas tue, stelle sich gegen seine Stadt und gegen die Rechte, die alle schützten. Der baden-württembergische Innenminister Strobl kündigte harte Konsequenzen an.



Die innenpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Vogt, sagte im Deutschlandfunk, Respektlosigkeit gegenüber Einsatzkräften gebe es schon länger. Jetzt gehe es um die Frage, wie es gelingen könne, das Menschenbild in solchen Köpfen wieder zu verändern.



Am Mittag will sich Bundesinnenminister Seehofer ein Bild der Lage in Stuttgart machen.

Schaden in Stuttgart könnte in die Millionen gehen

In der Nacht zum Sonntag hatten in der baden-württembergischen Landeshauptstadt hunderte Menschen randaliert. 19 Polizisten wurden verletzt, mehr als 20 Personen festgenommen.



Der stellvertretende Stuttgarter Polizeipräsident Berger bezifferte den Schaden auf einen sechs- bis siebenstelligen Betrag. 40 Läden seien beschädigt und zum Teil geplündert und zwölf Streifenwagen demoliert worden, sagte Berger in einem Interview mit dem Journalisten Gabor Steingart. Er sprach von "total enthemmter Gewalt".



Anlass der Krawalle war demnach die Drogenkontrolle eines 17-Jährigen, mit dem sich andere solidarisierten. Berger führte die Gewalt auch auf die Corona-Beschränkungen zurück. Ihretwegen träfen sich junge Menschen zunehmend im öffentlichen Raum und reagierten sehr aggressiv auf normale polizeiliche Ansprache.