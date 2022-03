Die ukrainische Stadt Mariupol wird seit zwei Wochen von russischem Militär belagert. (Uncredited/Maxar Technologies via AP/dpa)

Wie der Stadtrat mitteilte, verließen 2.000 Autos die belagerte Stadt über einen Fluchtkorridor. Ihr Ziel ist die Großstadt Saporischschja. Weitere 2.000 Fahrzeuge warteten am Stadtrand. Mariupol wird seit fast zwei Wochen von russischen Truppen belagert. Seitdem sind die Bewohner von der Versorgung mit Nahrungsmitteln, Wasser und Energie abgeschnitten. Gestern war erstmals Menschen in rund 150 Privatautos die Flucht aus der Stadt gelungen.

Die Angriffe auf die Ukraine halten unvermindert an. In Kiew tritt deshalb am Abend eine 35 Stunden währende Ausgangssperre in Kraft. Auch um Charkiw und Mariupol gibt es weiter Kämpfe. In Lwiw nahe der polnischen Grenze ist das Krankenhaus durch eine hohe Zahl verletzter Kinder bereits überlastet. In der belagerten Stadt Sumy versucht das Rote Kreuz Frauen und Kinder über einen Konvoi in Sicherheit zu bringen.

Vertreter Russlands und der Ukraine nahmen ihre Gespräche über eine Beendigung des Krieges wieder auf. Der ukrainische Präsidentenberater, Podoljak, erklärte, es gehe um einen Waffenstillstand und einen Truppenabzug aus der Ukraine. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.