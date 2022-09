Queen Elizabeth II. (AFP / FRANK AUGSTEIN)

Darunter seien rund 500 hochrangige Staatsgäste, zahlreiche Mitglieder der Königsfamilie sowie die amtierende britische Premierministerin Truss und mehrere ihrer Amtsvorgänger, berichten britische Medien. Die logistische Aufgabe sei mit der Organisation Hunderter Staatsbesuche innerhalb weniger Tage vergleichbar, hieß es. Als große Ehre gilt, dass auch Japans Kaiser Naruhito und seine Frau Masako anreisen wollen. In der Regel nehmen die Vertreter der ältesten Erbmonarchie der Welt nicht an Bestattungen teil - nicht im Ausland und nicht in Japan selbst. Erwartet werden auch US-Präsident Biden, Bundespräsident Steinmeier und der türkische Staatschef Erdogan. Die Trauerfeier in der historischen Kirche ist für kommenden Montag geplant.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.