Das teilte das Institut der deutschen Wirtschaft unter Berufung auf eigene Berechnungen mit. Grundlage sei eine Befragung aus dem Herbst 2022. Das Konzept Indexmiete war zuletzt in die Kritik geraten, da die Miete an den Verbraucherpreis gekoppelt ist. Im Gegenzug verzichten Vermieter auf alle sonstigen Anpassungen. Wegen der hohen Inflation forderte der Deutsche Mieterbund ein Verbot bei Neuabschlüssen. Er gab an, dass in den sechs größten deutschen Städten bei jeder dritten Neuvermietung ein Indexmietvertrag abgeschlossen werde.

Bundesjustizminister Buschmann hatte Forderungen nach gesetzlichen Änderungen bei Indexmietverträgen zurückgewiesen. Gerade in Ballungsgebieten seien die allgemeinen Lebenshaltungskosten über viele Jahre deutlich langsamer gestiegen als die ortsüblichen Vergleichsmieten, sagte er den Funke-Zeitungen.

