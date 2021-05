Der VfL Bochum und Holstein Kiel haben es am vorletzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga verpasst, den vorzeitigen Aufstieg zu erreichen.

Tabellenführer Bochum und Verfolger Kiel hätte jeweils ein Sieg zum Aufstieg gereicht, doch das Top-Duo patzte: Der VfL kam beim 1. FC Nürnberg nur zu einem 1:1 (0:1), Kiel unterlag beim Karlsruher SC nach Führung 2:3 (1:0). In der Tabelle führt Bochum (64 Punkte) vor Kiel (62) und Fürth (61). Offen ist nur, welcher der drei Klubs in die Relegation muss. Fürth gewann 4:2 (2:2) beim SC Paderborn und hat damit mindestens Rang drei sicher.



Durch ein 2:3 (1:1) beim VfL Osnabrück verpasste der Hamburger SV zum dritten Mal in Folge die Rückkehr in die Bundesliga. Damit verspielte der HSV die letzte Chance auf den Relegationsplatz.



Im Tabellenkeller rutschte Eintracht Braunschweig durch ein 1:2 (0:2) gegen die bereits als Absteiger festehenden Würzburger Kickers auf Rang 17 ab und muss um den Klassenverbleib zittern, der Rückstand auf Osnabrück auf dem Relegationsplatz beträgt zwei Punkte. Einen weiteren Punkt davor liegt Sandhausen nach dem 2:0 (2:0) gegen Jahn Regensburg weiter knapp über dem Strich.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.