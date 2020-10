Das 20. Intersonanzen-Festival des Brandenburgischen Vereins Neue Musik stand unter dem Motto: "Weg_Aspekt: Diskurs". Zu den Mitwirkenden gehörten das Berliner Modern Art Ensemble, das Hashtag Ensemble aus Warschau, das Kölner Fukio Ensemble sowie - Corona-bedingt in Form einer Multimedia-Zusendung - die Bukarester Formation "devotioModerna".

Wie bereits in den vergangenen Jahren fanden neben den Konzerten auch in diesem Jahr Diskussionsrunden, Workshops, Materialausstellungen und Klangkunstinstallationen ihre Heimstatt im kommunikationsfreudigen Kunsthaus "sans titre" in Potsdam.

Autor Dietrich Petzold lässt die Jubiläumsausgabe Revue passieren. Er sprach mit Festivalleiter Thomas Gerwin und blickt auf die Geschichte der "Intersonanzen" zurück.