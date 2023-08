Ein honosexuelles ugandisches Paar mit einer Pride Flagge (Uncredited / AP / Uncredited)

Laut Staatsanwaltschaft wird ihm zur Last gelegt, eine - so wörtlich - "illegale sexuelle Beziehung" mit einem 41-jährigen gehabt zu haben. Ende Mai hatte Ugandas Präsident Museveni ungeachtet internationaler Proteste ein hoch umstrittenes Gesetz unterzeichnet. Demnach stellte fortan eine "Beteiligung an homosexuellen Handlungen" ein Verbrechen dar, das mit bis zu lebenslangen Freiheitsstrafen geahndet werden kann. Außerdem werden darin Fälle sogenannter "schwerer Homosexualität" aufgeführt, mit denen wiederholte Handlungen dieser Art gemeint sind und als Kapitalverbrechen eingestuft werden. Damit droht im äußersten Fall die Todesstrafe.

Diese ist zwar in der ugandischen Verfassung verankert, wurde aber seit vielen Jahren nicht mehr angewendet.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.