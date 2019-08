Hat Wladimir Putin in seinen Ämtern etwas für Russland erreicht? Ja, hat er. Unzweifelhaft hat er seinem Land und der Welt gezeigt, dass nach den Jelzin-Jahren das Amt des Staatspräsidenten auch nüchtern ausgeübt werden kann.

Er hat in seinen ersten Jahren Wirtschaftsreformen durchführen lassen, die stabiles Wachstum, steigende Löhne und einen stabilen Staatshaushalt zur Folge hatten. Der hohe Ölpreis half ihm.

Er hat die Macht der Oligarchen, die zuvor fast ungebremst wachsen konnte und bedrohlich groß wurde, gebrochen. Und er hat, ausweislich seiner Rede im Deutschen Bundestag im Jahr 2001, gehalten in deutscher Sprache, eine Hand nach Europa ausgestreckt.

Aber all dies ist sehr lange her.

Die zweite Hälfte von Putins Herrschaft

Russland heute ist ein ganz anderes Land. Seit zehn Jahren, also die zweite Hälfte der bisherigen Regentschaft Putins hindurch, weist es magere Wachstumsraten auf, seit geraumer Zeit sinken die real verfügbaren Einkommen, Russland ist in der Welt spürbarer isolierter und setzt sein Militär im Ausland ein, hält ganze Landstriche besetzt.

Intellektuell und politisch ist das Land ausgelaugt, es lebt auf Kosten der Substanz seiner natürlichen Ressourcen und niemand spürt eine überzeugende Idee, wohin dieser Präsident das Land führen will.

Man könnte meinen, dieser Mann sei über die Jahre ein ganz anderer geworden. Aber das ist er nicht. Denn Putins Hang zu ausgeprägtem Autoritarismus war auch in seinen ersten Jahren früh zu spüren. Dazu einige Beispiele:

Putin sind munteres kulturelles und politisches Leben, Diversität und echte Debatte immer suspekt gewesen. Medienhäuser hat er früh unter staatliche Kontrolle gebracht, und wer als Künstler und Regisseur Popularität haben will, muss den Präsidenten loben. Die Propagandamaschine, die sich Putin auf Kosten der Steuerzahler hat konstruieren lassen, hält sich Dutzende solcher Hofsänger.

Putin muss die wenigen Demokraten nicht fürchten

Der Präsident hat immer in einer Vorstellungswelt von Macht und Sphären gelebt, in der der Stärkere, also er, gewinnt. Er fördert deshalb Militär und Geheimdienste, während Hochschulen sparen, Kliniken reihenweise schließen und die Abwanderung kluger Köpfe anhält.

Wladimir Wladimirowitsch Putin muss die wenigen verbliebenen Demokraten und Bürgerrechtler in seinem Land längst nicht mehr fürchten. Gefahr droht ihm dann, wenn das von ihm geprägte autoritäre Wirtschaftsmodell nicht mehr genug abwirft, um die Masse mit dem Notwendigsten, die Mittelklasse mit Europaurlaub und die Herrschenden, ihn eingeschlossen, mit der soundsovielten Luxusvilla zu versorgen. In den vergangenen Jahren aber ist Russland ökonomisch immer weiter abgerutscht.

Es bräuchte also dringend eine andere Politik. Doch nach zwanzig Jahren lässt sich immerhin feststellen: Ein grundlegend anderes Russland wird es mit Putin nicht geben. Einstweilen bleiben beide, das Land und er, fest aneinander gekettet.

