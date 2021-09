Die USA haben mit ihrem Militäreinsatz in Afghanistan nach Einschätzung des russischen Präsidenten Putin nichts erreicht.

Putin erklärte, zwei Jahrzehnte lang hätten die US-Soldaten versucht, westliche Normen in Afghanistan zu verankern. Im Ergebnis habe dies zu einer schieren Tragödie mit vielen Verlusten geführt - sowohl auf seiten der USA als auch auf Seiten Afghanistans. Der russische Präsident betonte, es sei unmöglich, Afghanistan etwas von außen aufzuzwingen.



US-Präsident Biden rechtfertigte in Washington den Abzug der US-Truppen. Für die Zukunft kündigte er eine grundlegend veränderte Militärstrategie an. Ziel sei es nicht mehr, Staaten umzugestalten, sondern sich realistische Ziele zu setzen. Diese sollten sich an konkreten Sicherheitsinteressen der USA orientieren.

