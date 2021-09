20 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wird in den USA und in vielen anderen Ländern an die fast 3.000 Opfer der Anschläge erinnert. Für die Bundesregierung veröffentlichte Sprecher Seibert auf Twitter ein Foto mit zwei weißen Rosen auf einem Gedenkstein. CDU-Generalsekretär Ziemiak forderte eine Gedenkstätte für die Opfer auch in Deutschland.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen betonte, die Europäische Union stehe an der Seite der Vereinigten Staaten, um Freiheit und Mitgefühl gegen Hass zu verteidigen. Der britische Premierministers Johnson erklärte, es sei den Attentätern nicht gelungen, den Glauben an Freiheit und Demokratie zu untergraben. Die Menschen hätten weder ihre Werte aufgegeben noch lebten sie in dauerhafter Angst.

Biden ruft zur Einheit auf

US-Präsident Biden will heute die drei damaligen Tatorte besuchen: den früheren Standort des World Trade Centers in New York, die Absturzstelle des vierten entführten Flugzeugs bei Shanksville im Bundesstaat Pennsylvania und das Pentagon bei Washington. In einer Videobotschaft beschwörte er die Einheit der Menschen in den USA.



Im Kampf um die Seele Amerikas sei Einheit die größte Stärke der Vereinigten Staaten. Biden betonte, diese Einheit bedeute nicht, dass man an das Gleiche glauben müsse. Hier seien nach den Anschlägen auch "die dunkleren Kräfte der menschlichen Natur" zum Vorschein gekommen, nämlich Angst und Wut. So habe es etwa Vorurteile und Gewalt gegen amerikanische Muslime gegeben, gegen wahre und gläubige Anhänger einer friedlichen Religion, kritisierte Biden. Das Land dürfe sich aber nicht spalten lassen. Nach den Anschlägen, so Biden, hätten die Menschen heldenhaftes Handeln, Widerstandskraft und ein wahres Gefühl der nationalen Einheit demonstriert.

Schily: Kein Plan in Afghanistan

In Deutschland gibt es Kritik am Verhalten der USA nach den Anschlägen. Der frühere Bundesinnenminister Schily sagte der "Süddeutschen Zeitung", nach dem Einmarsch des US-Militärs in Afghanistan infolge der Terroranschläge habe es keinen Plan und kein Verständnis für die dortige Mentalität gegeben. Die Kriegsführung der US-Amerikaner sei teils "von unglaublicher Brutalität" gewesen. Beispielsweise hätten sie sich durch Flächenbombardements auch in der Zivilbevölkerung neue Feinde gemacht.



Auch der frühere Bundesaußenminister Fischer sieht die Lage in Afghanistan mit Sorge. Ebenfalls in der "Süddeutschen Zeitung" sprach er von einem großen Fehler, dass sich die USA allein um den Kampf gegen die Taliban und das Terrornetzwerk Al-Kaida gekümmert hätten.

Maas: "Wir alle" wurden angegriffen

Bereits gestern hatte der amtierende Bundesaußenminister Maas gesagt, über vieles, was nach den Anschlägen geschehen sei, gelte es kritisch nachzudenken. Das hätten die jüngsten Ereignisse in Afghanistan noch einmal sehr brutal vor Augen geführt. Zudem erinnerte der SPD-Politiker an die Opfer der Anschläge. Damals seien nicht nur die USA angegriffen worden, sondern wir alle, betonte Maas. Die Todesopfer seien aus 92 verschiedenen Ländern gekommen, darunter auch elf Menschen aus Deutschland. Man trauere mit denjenigen, die an diesem Tag Freunde und Angehörige verloren und die schwere Verletzungen und Traumata davon getragen hätten.



Mitglieder des Terrornetzwerks Al-Kaida hatten vor 20 Jahren drei entführte Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers und in das US-Verteidigungsministerium vor den Toren Washingtons geflogen. Eine vierte Maschine stürzte im Bundesstaat Pennsylvania ab, nachdem Passagiere sich gegen die Entführer aufgelehnt hatten. Der damalige Präsident George W. Bush rief infolge der schlimmsten Anschläge in der Geschichte der USA einen "Krieg gegen den Terrorismus" aus.



Hörtipp: Der USA-Korrespondent zum Zeitpunkt der Anschläge, Sebastian Hesse, ist heute wieder als Beobachter in Washington. Er erzählt in unserem Podcast "Der Tag", wie sich das Land seit damals verändert hat.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.