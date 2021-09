Bundesaußenminister Maas hat anlässlich des 20. Jahrestags der Terroranschläge vom 11. September an die Opfer erinnert.

Maas erklärte, man trauere mit denjenigen, die an diesem Tag Freunde und Angehörige verloren und die schwere Verletzungen und Traumata davon getragen hätten. Damals seien nicht nur die USA angegriffen worden, sondern wir alle, betonte Maas. Die Todesopfer seien aus 92 verschiedenen Ländern gekommen, darunter auch elf Menschen aus Deutschland. Über vieles, was nach den Anschlägen geschehen sei, gelte es kritisch nachzudenken, meinte Maas. Das hätten die jüngsten Ereignisse in Afghanistan noch einmal sehr brutal vor Augen geführt.



Als Reaktion auf die Attentate waren die USA 2001 in Afghanistan einmarschiert und stürzten die damalige Taliban-Regierung, die Al-Kaida Unterschlupf gewährt hatte.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.