Russischer Angriffskrieg

Wie die ukrainische Militärführung mitteilte, waren rund 20 Ortschaften in der Nähe der Städte Bachmut und Cherson betroffen. Die Angaben lassen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen.

Unterdessen lieferten die USA erste Stromerzeugungsanlagen an die Ukraine. Sie hätten einen Wert von rund 13 Millionen Dollar, sagte ein US-Beamter. Zwei weitere Ladungen sollten im Laufe der Woche folgen. Durch die russischen Angriffe war in den vergangenen Wochen in weiten Teilen der Ukraine die Infrastruktur zerstört worden.

In Paris findet heute eine internationale Hilfskonferenz für die Ukraine statt. Deutschland wird von Außenministerin Baerbock vertreten.

