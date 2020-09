20. Todestag von German Titow Der jüngste aller Kosmonauten

Juri Gagarin, der erste Mensch im All, ist ein Raumfahrtheld, den fast jeder kennt. Der Name German Titow sagt dagegen deutlich weniger Menschen etwas. Im August 1961 kreiste er in der Kapsel Wostok-2 als zweiter Mensch um die Erde.

Von Dirk Lorenzen

