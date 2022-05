Satellitenbild des Stahlwerks Asowstal in Mariupol im Osten der Ukraine: Dort sollen sich noch immer viele Zivilisten aufhalten. (dpa / Planet Labs PBC via AP)

Das an der Verteidigung des Stahlwerks beteiligte Asow-Regiment erklärte, die Evakuierungsaktion habe erst mit fünfstündiger Verspätung stattfinden können, da das Werksgelände von russischen Soldaten beschossen worden sei.

Nachdem am Wochenende mehr als einhundert Menschen in Sicherheit gebracht werden konnten, sollte eigentlich gestern früh eine erneute Rettungsaktion beginnen. Die Busse kamen nach Angaben des Rathauses von Mariupol jedoch zunächst nicht an der vereinbarten Sammelstelle an.

Die humänitäre Lage in Mariupol ist nach Einschätzung der Organisation "Ärzte ohne Grenzen" desaströs. Notfallkoordinatorin Wolz sprach gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe von einer totalen Katastrophe. Man mache sich keine Vorstellung davon, was man in Mariupol noch sehen werde. Butscha, Irpin und Hostomel seien nur die Spitze des Eisbergs.

