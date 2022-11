Zehntausende Menschen demonstrieren in Madrid für den Erhalt der medizinischen Grundversorgung. (AFP / OSCAR DEL POZO)

Ein Sprecher der Regionalregierung sprach von 200.000 Protestierenden, die Organisatoren meldeten 670.000 Teilnehmende. Sie protestierten gegen die Sparpolitik und die Pläne der konservativen Regionalregierung in Madrid, die Notfallversorgung wegen des Personalmangels in den öffentlichen Gesundheitszentren zum Teil auch online abzuhalten. In der Region fehlt es im Gesundheitssektor seit Jahren an Geld und Personal. Gewerkschaften zufolge wird die Situation durch schlechtes Management verschlimmert.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.