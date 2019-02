Mit mehr als 200 Kilo Sprengstoff wird heute das stillgelegte Steinkohle-Kraftwerk Knepper bei Dortmund gesprengt.

Die Detonationen sollen von elf Uhr an in mehreren Phasen erfolgen. Etwa 120 Anwohner müssen währenddessen ihre Häuser verlassen; das Gebiet wird weiträumig gesperrt. Das Kraftwerk des Betreibers Eon an der Stadtgrenze zwischen Dortmund und Castrop-Rauxel war 2014 stillgelegt worden.