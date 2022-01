Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

Die Erfolge der vergangenen Jahrzehnte drohten zunichte gemacht zu werden, sagte die SPD-Politikerin der "Bild am Sonntag". Auf der ganzen Welt seien Schulen geschlossen, und es sei zu befürchten, dass viele Schülerinnen und Schüler nicht mehr da sein würden, wenn sie wieder öffneten. Man stehe in der Verantwortung, diese Generation nicht zu verlieren. Schulze sagte dem UNO Fonds für Bildung in Notsituationen weitere 200 Millionen Euro zu. Deutschland hat ihn den Angaben zufolge seit 2017 mit 119 Millionen Euro unterstützt. Am Montag wird Schulze in Genf mit der Direktorin des Fonds, Sherif, zusammentreffen.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.