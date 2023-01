Cern-Institut

Das Forschungsinstitut Cern hat in der Schweiz seinen Hauptsitz. (FABRICE COFFRINI / AFP)

Grund dafür ist ein Streit um die Nennung russischer Institute, die an den Experimenten beteiligt waren. Nach Angaben von Cern-Forschungsdirektor Mnich blockieren einige Kooperationspartner die Veröffentlichungen. Sie sähen es als problematisch an, dass sich einige russische Leitungsgremien hinter den Angriffskrieg gegen die Ukraine gestellt hätten. Es ist üblich, in Studien nicht nur die Namen der Autoren zu nennen, sondern auch die der Institute, an denen sie arbeiten. Das Cern hat die Kooperationen mit Russland und Belarus zwar gekündigt, diese laufen aber erst im kommenden Jahr aus.

Weiterführende Informationen

