In Deutschland haben Millionen Menschen den Jahreswechsel gefeiert. Auf der Silvesterparty rund um das Brandenburger Tor in Berlin begrüßten Hunderttausende das neue Jahr mit einem Feuerwerk.

Die Zugänge zur Partymeile waren bereits vor Mitternacht wegen Überfüllung des Geländes geschlossen. Für die Sicherheit der Gäste sorgte ein Großaufgebot von Polizisten. Strenge Sicherheitsvorkehrungen galten auch in anderen Städten wie Paris und London. Hier läuteten Glockenschläge von Big Ben das neue Jahr ein. Das Feuerwerk war mit acht Tonnen Pyrotechnik das größte in Europa. In New York versammelten sich rund eine Million Menschen auf dem Times Square, um das neue Jahr zu begrüßen. Auch in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro feierten Hundertausende. Zuerst hatten die Bewohner auf der südpazifischen Insel Samoa das neue Jahr eingeläutet, als letztes werden dies die Menschen auf der rund 160 Kilometer entfernten Insel Tutuila tun. Das zum US-Außengebiet Samoa gehörige Eiland liegt östlich der Datumsgrenze.