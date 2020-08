Die Ernte wird in diesem Jahr nach Angaben des Deutschen Bauernverbands erneut schlechter ausfallen als in Durchschnittsjahren.

Verbands-Generalsekretär Krüsken sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), der Klimawandel sei gekommen, um zu bleiben. Die Landwirte sähen in den Ernteergebnissen ganz klar den Fußabdruck des Wetters und der ausbleibenden Niederschläge. Der Trend in diesem Jahr sei nicht ganz so ausgeprägt wie 2018 oder 2019, aber es gebe vor allem beim Getreide ein unterdurchschnittliches Ernteergebnis.



Besonders der Westen Deutschlands aber auch der Südosten der Republik und Nordbayern seien von längeren Trockenphasen im Frühsommer betroffen. Drei Jahre teils extreme Dürre hintereinander gehe vielen landwirtschaftlichen Betrieben an die Substanz, so Krüsken.



Der Generalsekretär des Bauernverbands betonte, es sei nun Zeit für ein Krisenmanagement und eine angepasste Ackerbaustrategie, die auch Bewässerung mit einbeziehe. Landwirtschaft sei ein standortbezogenes Geschäft und gezwungen, mit den vorgegebenen Bedingungen zu arbeiten.