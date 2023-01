Ganz Europa litt 2022 unter Trockenheit. (dpa / Melissa Erichsen)

Wie aus einem Copernicus-Bericht zu Klimaextremen zudem hervorgeht, war das Gesamtjahr 2022 das zweitwärmste in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen 1979. Übertroffen wurden die Jahrestemperaturen nur von 2020. Vielerorts in Europa sorgten dem Bericht zufolge Hitzewellen in Kombination mit wenig Regen und trockenen Böden für Dürreperioden, was zu Problemen in der Landwirtschaft, der Schifffahrt und der Energiewirtschaft führte. Außerdem stieg die Gefahr von Waldbränden.

Die stellvertretende Direktorin des Dienstes, Burgess, erklärte, die Entwicklung mache deutlich, dass man bereits jetzt die verheerenden Folgen einer sich erwärmenden Welt zu spüren bekomme. Zur Vermeidung der schlimmsten Folgen müssten die Emissionen dringend verringert werden, außerdem müsse sich die Gesellschaft an das sich verändernde Klima anpassen.

