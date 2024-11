EU-Kommission

2023 gab es so viele Waldbrände in Europa wie noch nie. (picture alliance / dpa / CTK / Ondrej Hajek)

Auf dem Kontinent sowie in den beobachteten Teilen des Nahen Ostens und Nordafrikas verbrannte den Angaben zufolge insgesamt eine Fläche von mehr als 500.000 Hektar. Das entspricht in etwa der Fläche von Mallorca, Menorca und Ibiza zusammengenommen.

Wie die Behörde weiter berichtete, wurde mit einem Großbrand in Griechenland nahe der Stadt Alexandroupolis 2023 auch der größte je in der EU erfasste Waldbrand registriert. Durch den Klimawandel gebe es häufigere und intensivere Brände. Zudem verlängere sich die Brandsaison und es träten auch in normalerweise nicht betroffenen Gebieten Feuer auf, so die Kommission. Die Aufzeichnungen über Waldbrände in Europa gehen bis ins Jahr 2000 zurück.

