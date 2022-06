Schottische Regierung

Ein entsprechendes Referendum über die Loslösung vom Vereinigten Königreich solle am 19. Oktober 2023 stattfinden, kündigte Sturgeon im schottischen Parlament in Edinburgh an. Die Zeit für die Unabhängigkeit sei gekommen, so die Politikerin.

Bei einem Referendum im Jahr 2014 eine Mehrheit der Schotten noch für den Verbleib im Vereinigten Königreich gestimmt. Das war allerdings vor dem Brexit, den die Schotten mit klarer Mehrheit abgelehnt hatten. Die britische Regierung von Premierminister Johnson lehnt ein neues Referendum ab.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.