205. Geburtstag Herr Ångström und seine Einheit

Vor 205 Jahren kam in Lögdö in der Provinz Västernorrland Anders Ångström zur Welt. Er studierte Mathematik und Physik an der Universität Uppsala, sammelte dann astronomische Erfahrung an der Sternwarte Stockholm und wurde schließlich Professor in Uppsala.

Von Dirk Lorenzen