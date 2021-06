80 Jahre nach dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion hat Russlands Präsident Putin für die Wiederherstellung einer umfassenden Partnerschaft zu Europa geworben.

Es gebe viele Themen von gemeinsamem Interesse, schrieb Putin in einem Gastbeitrag für die Wochenzeitung "Die Zeit". Man könne es sich einfach nicht leisten, die Last früherer Missverständnisse, Kränkungen, Konflikte und Fehler mit sich herumzuschleppen. Dies behindere die Lösung aktueller Probleme, betonte Putin. Neben Russland wurde heute auch in der Ukraine und anderen ehemaligen Sowjetstaaten an den Überfall durch die deutsche Wehrmacht erinnert.



In Berlin legte Bundespräsident Steinmeier einen Kranz am Sowjetischen Ehrenmal nieder. Er hatte bereits am vergangenen Freitag an das Leid der Mensch in der damaligen Sowjetunion erinnert und eine stärkere Anerkennung der Opfer gefordert. Schätzungen zufolge starben durch den deutschen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion 27 Millionen Menschen.

