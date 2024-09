Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordosthälfte heiter, mitunter wolkig und überwiegend trocken. Einzelne Schauer und Gewitter am ehesten im Bergland. 26 bis 32 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.