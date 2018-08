Wegen Unterstützung der IS-Miliz hat das Oberlandesgericht Düsseldorf einen 22-Jährigen aus Neuss zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt.

Es ging um die Unterstützung von Anschlagsplanungen. Unter anderem hat der 22-Jährige nach Überzeugung des Gerichts im Jahr 2016 einem Terrorverdächtigen aus Wien Unterschlupf in Neuss gewährt und ihm beim Bau eines Sprengsatzes geholfen. Beide wurden später festgenommen.



In dem Prozess in Düsseldorf wurde zudem eine 17-jährige Mitangeklagte zu einer Jugendstrafe von neun Monaten auf Bewährung verurteilt.