Eines der eingeschneiten Autos nahe der Bergstadt Muree. (AFP)

Wie die Polizei mitteilte, erfroren viele von ihnen in der Nacht in den Fahrzeugen. Weitere Personen starben an einer Kohlenmonoxidvergiftung, da zahlreiche Fahrer die Motoren laufen ließen, um ihr Auto zu beheizen. Rettungskräfte versuchten, die Zufahrtsstraße zu der Bergstadt Murree vom Schnee zu befreien.

Zu dem Stau kam es nach offiziellen Angaben, als mehr als 100.000 Menschen in die Region rund 70 Kilometer nordöstlich von Islamabad strömten, um dort den ungewöhnlich starken Schneefall zu sehen.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.