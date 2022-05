Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Demnach kam es zu heftigen Schusswechseln, als die Polizei den Chef eines Verbrechersyndikats festnehmen wollte. Zahlreiche Waffen und eine große Menge Drogen seien sichergestellt worden.

Vor etwa einem Jahr hatten Polizisten beim blutigsten Einsatz in Rios Geschichte in einem Armenviertel mindestens 28 mutmaßliche Mitglieder von Drogenbanden getötet. In keinem anderen Land der Welt kommen so viele Menschen bei Polizei-Einsätzen ums Leben wie in Brasilien.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.