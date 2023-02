In Freiheit: Christiana Chamorro, Tochter der früheren Präsidentin Nicaraguas, mit ihrem Bruder Joaquin und dem Publizisten Juan Lorenzo Holmann nach der Landung in den USA. (AFP / -)

US-Außenminister Blinken teilte mit, die 222 Oppositionellen seien heute auf dem Dulles Airport nahe Washington gelandet. Unter ihnen sind Politiker und Geschäftsleute, Journalisten, Vertreter der Zivilgesellschaft und Studentenführer.

Die Vereinigten Staaten hatten die Regierung in Managua in der Vergangenheit wiederholt aufgefordert, politische Gefangene aus der Haft zu entlassen. Der Schritt ermögliche nun einen weitergehenden Dialog zwischen den USA und Nicaragua, sagte Blinken. Die US-Sanktionen gegen das mittelamerikanische Land bleiben dennoch vorerst weiter in Kraft.

In Nicaragua waren 2018 Proteste gegen den autoritär regierenden Präsidenten Ortega blutig niedergeschlagen worden. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wurden damals mindestens 355 Menschen getötet. Mehr als 200 Menschen kamen ins Gefängnis. 2021 wurden zudem im Vorfeld der Präsidentschaftswahl zahlreiche Oppositionelle festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.