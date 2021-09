Die Organisation Fridays for Future ruft für den 24. September zu einem globalen Klimastreik auf.

Ziel sei es, Menschen weltweit für mehr Klimaschutz zu mobilisieren und den Druck auf politische Entscheidungsträger zu erhöhen, teilte die Organisation mit. Die Aktivistin Reemtsma sagte der Deutschen Presse-Agentur, man wolle in Deutschland kurz vor der Bundestagswahl ein deutliches Zeichen setzen. Die vergangenen Monate hätten gezeigt, dass Parteien mit der Klimakrise Wahlkampf machten, ohne ansatzweise ausreichende Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung zu vertreten.



Fridays for Future rechnet nach eigenen Angaben mit mehr als 1.100 Streiks in fast 80 Ländern, in ganz Deutschland seien bislang 277 Aktionen angemeldet.

