Covid-Versorgung auf der Intensivstation der Uniklinik Leipzig (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Den Angaben zufolge starben 248 weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Damit stieg die Gesamtzahl der Corona-Toten auf hierzulande fast 99.000.

Die Hospitalisierungs-Inzidenz gab das RKI zuletzt mit 5,34 an. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Infizierte auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche in Krankenhäuser eingewiesen werden. Diese Inzidenz soll laut der jüngsten Vereinbarung von Bund und Ländern künftig maßgebend sein für eine Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen.

RKI-Präsident Wieler warnte vor einer fünften Welle. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, wenn es nicht gelinge, die Kontakte zu verringern und deutlich mehr Menschen zu impfen, werde es nach den aktuellen Modellrechnungen dazu kommen.

