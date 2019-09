Das Debütalbum ,Definitely Maybe‘ erschien 1994 und verkaufte sich in der ersten Woche so oft wie kein Album zuvor. Die Gallaghers prägten eine ganze Generation und ihre Musik liefert den Soundtrack dazu. Der nölige Gesang von Liam und die druckvollen, von E-Gitarren geprägten Kompositionen von Noel trafen den Puls der Zeit - nicht zuletzt durch Melodien in bester britischer Pop-Tradition, die von den Beatles begründet wurde. ,Definitely Maybe‘ verkaufte sich weltweit rund 3,5 Millionen Mal. Zwei Wochen bevor das Oasis-Debüt erschien, spielte die Band in Schweden beim Hultsfredfestival.

Liam Gallagher veröffentlichte 2017 sein erstes Soloalbum (Imago/ZUMA Press)

Aufnahme vom 13.08.1994 beim Hultsfredfestival/Schweden