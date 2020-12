25 Jahre nach Unterzeichnung des Vertrages von Dayton zieht Bundesaußenminister Maas eine gemischte Bilanz.

Der Vertrag habe zwar für Frieden in Bosnien-Herzegowina gesorgt, aber die Konflikte nicht lösen können, erklärte Maas. In einem Land, das der EU beitreten wolle, hätten nationalistische Hetze und die Leugnung von Kriegsverbrechen nichts zu suchen. Alle führenden Politiker des Landes müssten zudem gemeinsam Reformen auf den Weg bringen und die Korruption zurückdrängen.



Der Vertrag von Dayton wurde am 14. Dezember 1995 unterzeichnet. Er beendete den Bosnien-Krieg mit schätzungsweise 100.000 Toten. Das Abkommen schrieb auch die Föderation Bosnien und Herzegowina und die Republika Srpska als Bestandteile von Bosnien-Herzegowina fest. Vereinbart wurde ferner eine zivile und eine militärische Kontrolle. Diese wird vom Hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina beziehungsweise von EUFOR-Truppen wahrgenommen.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.