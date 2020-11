Der einzelne Ton sei die Basis der traditionellen Musiken Ostasiens. Seine Ausgestaltung, durch Dynamik, durch Artikulation, durch Umspielungen. Darauf hat der koreanische Komponist Isang Yun (1917-1995) immer wieder insistiert. Gestaltet wird nicht eine dynamische Entwicklung, sondern der ganz mit Bewußtsein erfüllte Augenblick.

Andererseits hatte Yun in Europa, seit 1957 als Student in West-Berlin die wichtigsten Strömungen der westlichen Gegenwartsmusik, Neoklassizismus und Zwölftonmusik, kennengelernt. So wurde er zum Brückenbauer zwischen Ost und West - auch im politischen Sinne.

Er artikulierte sich deutlich als Friedensaktivist und Kämpfer gegen die südkoreanische Militärdiktatur. Das hatte bittere Konsequenzen für ihn: 1967 wurde Isang Yun vom südkoreanischen Geheimdienst aus Berlin entführt und in Seoul zu lebenslanger Haft verurteilt. Weltweite Proteste, denen sich u.a. Igor Strawinsky, Karlheinz Stockhausen und Herbert von Karajan anschlossen, erwirkten 1969 seine Freilassung.

Isang Yuns politisches Engagement schlug sich auch in seinen Kompositionen nieder. Etwa in dem Orchesterwerk "Exemplum" zum Gedenken an das Massaker von Kwangju im Mai 1980, mit dem die südkoreanische Demokratiebewegung mundtot gemacht werden sollte.