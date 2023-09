Klimademonstration in München (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Demonstrationen fanden in Berlin, Hamburg, Köln, München, Frankfurt, Stuttgart und Leipzig statt. Auf Plakaten waren Slogans zu lesen wie "Tempolimit sofort!" oder "Ihr müsst handeln!". In Deutschland verlangen "Fridays for Future" die Einführung eines Klimageldes und ein verschärftes Klimaschutzgesetz.

Auch in anderen Ländern wurde demonstriert. So gingen in der österreichischen Hauptstadt Wien nach Angaben der Veranstalter 20.000 Menschen auf die Straße. Weitere Kundgebungen gab es unter anderem in Großbritannien, Irland, Schweden, Türkei, Japan, Pakistan, Bangladesch, Uganda und am Nordpol, wo 40 Klimaforschende demonstrierten.

