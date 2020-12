Bundespräsident Steinmeier hat den Komponisten Ludwig van Beethoven gewürdigt.

Er sei schon zu Lebzeiten ein Star gewesen, sagte Steinmeier in einer Videobotschaft, die im Rahmen des Festkonzerts in Bonn zum 250. Jahrestag der Taufe des Komponisten ausgestrahlt wurde. Beethoven sei pure Emotion, weshalb seine Musik auf der ganzen Welt verstanden werde. Auch wer ohne Klavier im Wohnzimmer aufgewachsen sei oder nie Musikunterricht gehabt habe, kenne Beethoven, meinte Steinmeier.



Beethoven wurde am 17. Dezember 1770 in Bonn getauft, wahrscheinlich einen Tag nach seiner Geburt. Das Jubiläumskonzert war einer der Höhepunkte bei den Feiern zu dessen 250. Geburtstag. Der Pianist und Dirigent Daniel Barenboim und das West-Eastern Divan Orchestra spielten Beethovens drittes Klavierkonzert sowie seine 5., die "Schicksalssinfonie". Wegen der Corona-Pandemie wurde die Aufführung in der Bonner Oper im Rundfunk und über das Internet übertragen.

