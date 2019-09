Talentierter Forscher und Verfechter der Gleichheit aller Menschen: Der Naturforscher Alexander von Humboldt diente immer wieder als Namensgeber für Städte, Naturparks und Gebirge. Auf dem Mond ist eine Tiefebene nach ihm benannt - das Mare Humboldtianum -, und in Berlin entsteht das moderne "Humboldt-Forum im Berliner Schloss".

Alexander von Humboldt (1769-1859) wollte übergeordnete Zusammenhänge ergründen. "Alles ist Wechselwirkung", schrieb er 1803. Humboldt, dessen Geburtstag sich 2019 zum 250. Mal jährt, ist eine der prominentesten Personen der Wissenschaftsgeschichte. Schon zu Lebzeiten war er weltberühmt. Alexander, schrieb sein älterer Bruder Wilhelm, sei gemacht, "Ketten von Dingen zu erblicken". In Berlin wurde er in eine wohlhabende Familie geboren. Der spätere preußische König Friedrich Wilhelm II. zählte zu seinen Taufpaten. Alexander und sein Bruder wurden auf Schloss Tegel von Hauslehrern unterrichtet. An Universitäten bildete er sich in Wirtschaft, Biologie, Medizin, Physik und Bergbau fort. Später besuchte er diverse Länder Europas und startete 1799 seine Amerikareise. Mit dem französischen Botaniker Aimé Bonpland bereiste er fünf Jahre lang weite Teile des spanischen Kolonialreichs. Humboldt finanzierte seine Reise selbst und war damit unabhängig von Geldgebern.



Beladen mit Messinstrumenten wie Sextant, Fernrohr, Teleskop, Barometer und Thermometer erkundeten die beiden Männer Gebiete in den heutigen Ländern Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru, Kuba, Mexiko und in den USA. "Meine Gesundheit und Fröhlichkeit hat trotz des ewigen Wechsels von Nässe, Hitze und Gebirgskälte sichtbar zugenommen", schrieb Humboldt nach Europa. Humboldt und Bonpland entdeckten die Verbindung zwischen den Flusssystemen von Orinoco und Amazonas, beschrieben die Zubereitung des Pfeilgiftes Curare, erkundeten die Anden und verorteten den magnetischen Äquator. Sie bestiegen etliche Vulkane und erkundeten den knapp 6.300 Meter hohen Chimborazo, der damals als höchster Berg der Welt galt. Sie erforschten außerdem den kalten Strom vor der Westküste Amerikas, der heute Humboldts Namen trägt.

Humboldts Vorträgen lauschte auch das einfache Volk

Die Forscher sendeten viele Kisten mit Steinen, Pflanzen, Tieren und Kulturobjekten per Schiff nach Europa. Zurück in Berlin hielt Humboldt öffentliche Vorträge. Das Besondere: Nicht nur Wissenschaftler hörten ihm zu, sondern auch der König und das einfache Volk. "Ideen können nur nützen, wenn sie in vielen Köpfen lebendig werden", schrieb er einst. Die Resultate seiner Amerikareise veröffentlichte Humboldt in rund 30 Bänden. Der Wunsch einer Forschungsreise nach Indien und in den Himalaya erfüllte sich allerdings nicht. Nach Meinung von Historikern hüteten sich Briten und Portugiesen davor, einen Kolonialkritiker in ihre Gebiete zu lassen.

Die Sklaverei war in Humboldts Augen "das größte aller Übel"

In Deutschland wurde es zeitweilig still um Humboldt, insbesondere zur Zeit des Nationalsozialismus. Das änderte sich nach dem Zweiten Weltkrieg: Die DDR vereinnahmte ihn als Anwalt für die Rechte der Unterdrückten, die BRD als Repräsentant eines weltoffenen Deutschlands. Humboldt beschrieb zum Beispiel die wirtschaftlichen Verhältnisse in den Kolonien und prangerte soziale Missstände und die Unterdrückung der indigenen Bevölkerung an. "Zweifelsohne ist die Sklaverei das größte aller Übel, welche jemals die Menschheit betroffen", schrieb er in einem Essay über Kuba.



Die letzten Jahrzehnte seines Lebens lebte Humboldt, der sein ganzes Vermögen für seine Reisen und die Veröffentlichung des amerikanischen Reisewerks ausgegeben hatte, in finanzieller Abhängigkeit vom preußischen König.



Wie populär Humboldt heute wieder ist, zeigt der Erfolg vieler Biografien. Der Wissenschaftler ist auch der Held im Roman "Die Vermessung der Welt" von Daniel Kehlmann. Thema ist die fiktive Doppelbiografie des Mathematikers Carl Friedrich Gauß und Alexander von Humboldts. Der Roman war national und international erfolgreich. 2012 wurde er verfilmt.



