250 Nichtregierungsorganisationen rufen zu Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking auf. (imago images/Kyodo News)

Grund seien schwere und systematische Menschenrechtsverletzungen in China, heißt es in einem offenen Brief. Chinas schwere Menschenrechtsverletzungen etwa in Tibet, Ostturkestan und Hongkong seien hinreichend dokumentiert. Die unterzeichnenden Organisationen kümmern sich vorrangig um die Rechte dieser Bevölkerungsgruppen.

Zuletzt hatten zunächst die USA einen diplomatischen Boykott beschlossen, es folgten Kanada, Australien, Neuseeland und Großbritannien. Die deutsche Außenministerin Baerbock sprach sich für eine gemeinsame Haltung Europas aus.

14.12.2021